"ملكية العلا" تشارك في مبادرة "السعودية الخضراء" ومؤتمر "كوب 28"

وتؤكد رؤية العلا على حماية المقومات الطبيعية وإعادة التوازن البيئي في المحافظة، التي تُسهم في تعزيز مكانة العلا كونها إحدى الوجهات الأثرية والثقافية الطبيعية عالميًا، وتنسجم في إعادة التوازن البيئي مع مبادرة "السعودية الخضراء" من خلال تخصيص 50% من مساحة العلا محميات طبيعية، وإعادة تأهيل 65 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة، وإعادة الغطاء النباتي باستزراع أكثر من 200 نوع محلي من الأشجار، إضافة إلى زراعة 10 ملايين شجرة بحلول عام 2035.