"فيصل بن فرحان" يستقبل وزير الخارجية الثاني في بروناي دار السلام

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، داتو أيروان بن بهين يوسف وزير الخارجية الثاني في سلطنة بروناي دار السلام، خلال زيارته الرسمية إلى المملكة.
وتضمّن الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة أوجه تكثيف التنسيق المشترك تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتطرق الجانبان إلى فرص تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين والشعبين الشقيقين في ضوء رؤية المملكة 2030.