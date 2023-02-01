"فيصل بن فرحان" يستقبل وزير الخارجية الثاني في بروناي دار السلام

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، داتو أيروان بن بهين يوسف وزير الخارجية الثاني في سلطنة بروناي دار السلام، خلال زيارته الرسمية إلى المملكة.