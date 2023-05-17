بدون جراحة أو تخدير.. مستشفى سليمان الحبيب بالخبر يُنقذ مريضة مصابة بضيق حاد في الصمام الأورطي

من جانبه قال د.وليد البوعلي المدير الطبي للمستشفى: إن نجاح العملية أنقذ المريضة من الكثير من المضاعفات الخطيرة؛ إذ إن ضيق فتحة الصمام الأورطي، يدفع القلب إلى بذل جهد أكبر لضخ كمية كافية من الدم إلى الشريان الأورطي وبقية أجزاء الجسم؛ مشيرًا إلى أن الجهد الإضافي الذي يبذله القلب يتسبب في زيادة سُمك جدار البطين الأيسر وتضخمه، وينجم عن ذلك إجهاد القلب وضعف عضلته، ويمكن أن ينتهي الأمر بفشل القلب وحدوث مشكلات أخرى خطيرة.