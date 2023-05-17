بدون جراحة أو تخدير.. مستشفى سليمان الحبيب بالخبر يُنقذ مريضة مصابة بضيق حاد في الصمام الأورطي

تَمكن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، من إنقاذ حياة مريضة تبلغ من العمر 70 عامًا، وتعاني من ضيق حاد بالصمام الأورطي، سبّب حزمة من الأعراض الحادة؛ حيث أصيبت بصعوبة في التنفس على مدى عدة أشهر، قبل أن يتطور الأمر إلى حالة إغماء استدعى دخولها للمستشفى بشكل عاجل.
وتَلَقّت المريضة الإسعافات والعلاجات الأولية فور وصولها إلى المستشفى، ومن ثم أخضعها الفريق الطبي لفحوصات أبرزها الموجات فوق الصوتية والتصوير بالأشعة السينية والرنين المغناطيسي MRI، والأشعة المقطعية.. وأوضحت نتائج هذه الفحوصات الدقيقة وجود ضيق حاد بالصمام الأورطي؛ مما أدى إلى عدم تمكن القلب من ضخ كمية كافية من الدم إلى أعضاء الجسم الأخرى، وبعد دراسة متأنية أُخضِعت الحالة لعملية باستخدام القسطرة والدخول عبر الفخذ، حيث تمت إزالة الضيق وزراعة صمام صناعي ملائم للحالة، واستعادة حركة الدم الطبيعية؛ وذلك دون جراحة أو تخدير.
وقد تكللت العملية التي استمرت لساعة واحدة -ولله الحمد- بالنجاح؛ حيث تحسنت حالة المريضة عقب خروجها من غرفة العمليات، وغادرت المستشفى بعد 24 ساعة، وهي بحالة صحية جيدة، وقد تخلصت من كل الأعراض التي عانت منها طوال الفترة الماضية.
من جانبه قال د.وليد البوعلي المدير الطبي للمستشفى: إن نجاح العملية أنقذ المريضة من الكثير من المضاعفات الخطيرة؛ إذ إن ضيق فتحة الصمام الأورطي، يدفع القلب إلى بذل جهد أكبر لضخ كمية كافية من الدم إلى الشريان الأورطي وبقية أجزاء الجسم؛ مشيرًا إلى أن الجهد الإضافي الذي يبذله القلب يتسبب في زيادة سُمك جدار البطين الأيسر وتضخمه، وينجم عن ذلك إجهاد القلب وضعف عضلته، ويمكن أن ينتهي الأمر بفشل القلب وحدوث مشكلات أخرى خطيرة.
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