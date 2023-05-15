المدينة.. تدخل جراحي لساعات ينهي معاناة خمسينية مع ورم بالقولون ويستأصله

تمكنت الفرق الطبية بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنوّرة، من استئصال ورم في الجزء الأيمن من القولون عن طريق عملية جراحية لسيدة في العقد الخامس من عمرها، تكللت بالنجاح ولله الحمد.
وبيّن تجمُّع المدينة المنوّرة الصحي، أن المريضة حضرت إلى عيادات الجهاز الهضمي والمناظير وهي تعاني آلاماً شديدة في البطن وغثياناً وعدم القدرة على الإخراج استمرت أكثر من أربعة أشهر، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، أظهرت النتائج والتحاليل وجود ورم في الجهة اليمنى من القولون، وبعد دراسة الحالة أُجريت عملية جراحية لاستئصال الورم استغرقت ساعات عدة وتكللت بالنجاح؛ حيث تحسنت حالة المريضة وغادرت المستشفى بصحة جيدة.
وكان طوارئ مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة قد استقبل 26.781 مراجعاً خلال الربع الأول من عام 2023م، فيما استفاد 68.283 مراجعاً من خدمات العيادات الخارجية، وأجريت 1231 عملية جراحية، فيما تمّ إجراء 592 منظاراً للجهاز الهضمي خلال الفترة نفسها.