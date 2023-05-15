المدينة.. تدخل جراحي لساعات ينهي معاناة خمسينية مع ورم بالقولون ويستأصله

وبيّن تجمُّع المدينة المنوّرة الصحي، أن المريضة حضرت إلى عيادات الجهاز الهضمي والمناظير وهي تعاني آلاماً شديدة في البطن وغثياناً وعدم القدرة على الإخراج استمرت أكثر من أربعة أشهر، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، أظهرت النتائج والتحاليل وجود ورم في الجهة اليمنى من القولون، وبعد دراسة الحالة أُجريت عملية جراحية لاستئصال الورم استغرقت ساعات عدة وتكللت بالنجاح؛ حيث تحسنت حالة المريضة وغادرت المستشفى بصحة جيدة.