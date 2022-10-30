فنانون لـ"سبق": "مرواس" نقلة حقيقية ومصنع أحلام للموهوبين والرياض باتت عاصمة الفن بلا منازع

أعرب عدد من الفنانين عن تفاؤلهم العريض بمستقبل الموسيقى والأغنية والفن السعودي في ظل ما يحظى به الفن من دعم قدرات وإمكانيات كبيرة بأفضل التجهيزات والتقنيات الحديثة والمتطورة، اختصرت الكثير من الجهد والتعب الذي كان يعانيه الفنانون والملحنون في السابق في تسجيل أعمالهم خارج الوطن.
جاء ذلك في تصريحات لـ"سبق" على هامش حضورهم ومشاركتهم حفل افتتاح استديو هات «مرواس»، أكبر مصنع فني وترفيهي في العالم العربي، وذلك في منطقة «بوليفارد رياض سيتي»، إحدى مناطق موسم الرياض الترفيهية الـ 15. وذلك برعاية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ.
بداية وصفت الفنانة الشابة زينة عماد في حديثها لـ"سبق" عما شاهدته في استديوهات "مرواس" بأنه يشكل انتماءً لكل فنان وسوف يكون مصنعًا ومنجمًا للإبداعات الفنية، لافتة إلى أن الصعوبات التي كان يواجهها الفنان لم تعد كما كانت، إذ إن الأمور أصبحت أكثر سهولة من السابق.
واستدركت: لكن قد تكون هناك عقبات والفنان إذا كان مبدعًا ومتميزًا ومتمكنًا من فنه سوف يجتازها وينجح.
وقدّم المطرب محمد الزيلعي عبر "سبق" شكره لهيئة الترفيه وموسم الرياض في دعم المواهب الشابة، واصفًا ذلك بالشيء الجميل والمشجع لنا كشباب، داعيًا إلى التركيز على الاختيار في كل يرضي ذائقة الجمهور ومواكبة الجديد، وعزا غيابه لأسباب خاصة، واعدًا بعودة جديدة ومتجددة بإذن الله.
من جهته أوضح الفنان أصيل أبو بكرٍ لـ"سبق" بأن الغناء والفن مشوار متعب وفيه مشقة ومجهود، ولا توجد حلاوة من غير نار، لكن إذا وجدت الإمكانات الجيدة وبجودة عالية فهذا يختصر المسافة على الفنان فلكل مجتهد نصيب.
من جهته اعتبر الفنان سلطان خليفة "حقروص" في تصريح لـ"سبق" بأن إستديوهات "مرواس" مصنع أحلام لكل الفنانين والشباب الموهوب، مضيفًا في رسالته للشباب: "نحن في دولة داعمة للفن والرياض أصبحت اليوم عاصمة الفن والطريق أمام الشباب مفتوح للإبداع".
ونوه الأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد بما يتحقق من إنجازات في كل المجالات تثلج الصدر وتسر الصديق وتغيظ العدو، وأشاد في هذا الإطار بما تقدمه هيئة الترفيه من فعاليات كبيرة في موسم الرياض وما تحققه من نجاح بخطوات وثبات هائلة، واعتبر مشروع مرواس بأنه نقلة بكل المقاييس، وشيء مشرف ويدعو للفخر، داعيًا كل من يمتلك موهبة حقيقية إلى اغتنام هذه الفرصة وتطويرها إلى أبعد مدى.
وفي الشأن الرياضي حول مشاركة المنتخب السعودي في كأس العالم في قطر قال الأمير عبدالرحمن بن مساعد: لا ينبغي أن نطالب اللاعبين بأكثر مما هو واقعي، لأن مجموعتنا صعبة جدا، وتواجدنا في كأس العالم في أكثر من نسخة للبطولة هذا بحد ذاته إنجاز، وسيأتي يوم وفق الرؤية العظيمة لسمو ولي العهد بأن نكون في المراكز الأولى.
وأعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ لدى تدشينه "مرواس"، البارِحة عدم قبول أي عمل يخص الترفيه إلا إذا تم تسجيله في إستديوهات مرواس العالمية.
وتعد "مرواس" أكبر مصنع فني وترفيهي في العالم العربي، وذلك في منطقة "بوليفارد رياض سيتي"، إحدى مناطق موسم الرياض الترفيهية الـ 15، ويضم 22 إستوديو عالميًا، وأكاديمية فنيّة، وشبكة إنتاج، وإذاعتين بالعربي والإنجليزي وشركة إنتاج وتوزيع موسيقي.