فنانون لـ"سبق": "مرواس" نقلة حقيقية ومصنع أحلام للموهوبين والرياض باتت عاصمة الفن بلا منازع

ونوه الأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد بما يتحقق من إنجازات في كل المجالات تثلج الصدر وتسر الصديق وتغيظ العدو، وأشاد في هذا الإطار بما تقدمه هيئة الترفيه من فعاليات كبيرة في موسم الرياض وما تحققه من نجاح بخطوات وثبات هائلة، واعتبر مشروع مرواس بأنه نقلة بكل المقاييس، وشيء مشرف ويدعو للفخر، داعيًا كل من يمتلك موهبة حقيقية إلى اغتنام هذه الفرصة وتطويرها إلى أبعد مدى.