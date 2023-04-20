إنقاذ حياة معتمر مصري توقف قلبه مرتين لمدة 27 دقيقة

وأوضح الفريق الطبي المعالج أنه قد أجريت الفحوصات السريرية والأشعة اللازمة التي بيّنت عدم وجود انتظام في عضلة القلب، والتهاب شديد في الرئتين حيث وُضع المريض على جهاز التنفس الصناعي وتم إدخاله لقسم العناية المركزة بالمستشفى لتلقي الرعاية الكاملة من قِبَل الفريق الطبي المختص حتى استقرت حالته في اليوم التالي.