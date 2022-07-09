رئيس مجلس الشورى يهنئ القيادة بمناسبة عيد الأضحى

رفع رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس ومنسوبيه أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وللشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وأشاد في الوقت ذاته بما تحقق من نجاحات في خطط حج هذا العام 1443هـ، والتسهيلات والخدمات التي قُدمت لضيوف الرحمن ليؤدوا حجهم بكل طمأنينة وأمان.
وقال "آل الشيخ" : "إن ما واكب موسم حج هذا العام من حسن في التنظيم وجودة في الخدمات، امتدادٌ لاهتمامٍ تاريخيٍ تبذله المملكة العربية السعودية بالحرمين الشريفين مُنذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بإدارة هذه الشعيرة العظيمة واهتمام بكل ما يتعلق بها ".
وذكر أن ما تقدمه المملكة للحرمين الشريفين يلخص بصدق موقف المملكة الراسخ في كل ما يتعلق بخدمة الدين الإسلامي وعموم المسلمين.
وأكد أن المملكة لم تدخر جهداً في تسخير كافة الإمكانات والطاقات البشرية والآلية لخدمة ضيوف الرحمن، حيث شهد موسم حج هذا العام تطويراً للبنية التحتية لعدد من المناطق، وبداية مراحل تطوير مخيمات الحجاج في منى، بالإضافة إلى منظومة الخدمات الإلكترونية المتكاملة التي تقدم للحجاج.
وأشاد بالعمل المبارك والجهد الكبير الذي تبذله أجهزة الدولة الأمنية والقطاعات الصحية وكافة الجهات الخدمية التي أسهمت في نجاح تنظيم حج هذا العام، بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، مثمنًًا المتابعة الدائمة والإشراف الدقيق والعمل المتواصل من الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا.
وثمّن "آل الشيخ" قرار رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام 1443هـ إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، سعياً من القيادة للحفاظ على سلامة حجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي، وإدراكاً لأهمية انتظام فريضة الحج، وتمكيناً للراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة، مع الحفاظ على ما حققته المملكة من مكتسبات صحية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأشاد مجلس الشورى رئيس بحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين بأبنائه من المواطنين والمواطنات في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المُترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.
ولفت إلى الأمر الملكي الكريم الذي صدر بالموافقة على تخصيص دعم مالي بمبلغ (20) مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً، مؤكداً أهمية الدراسات التي يقوم بها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو ولي العهد لتطورات الأوضاع الاقتصادية في العالم.