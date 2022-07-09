رئيس مجلس الشورى يهنئ القيادة بمناسبة عيد الأضحى

وثمّن "آل الشيخ" قرار رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام 1443هـ إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، سعياً من القيادة للحفاظ على سلامة حجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي، وإدراكاً لأهمية انتظام فريضة الحج، وتمكيناً للراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة، مع الحفاظ على ما حققته المملكة من مكتسبات صحية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).