"الأرصاد" ينظم ورشة عمل "نمذجة توقعات التغير المناخي وتمثيلها على المملكة" بالرياض

انطلقت صباح اليوم الأربعاء بالرياض، فعاليات ورش العمل التدريبية التي ينظمها المركز الوطني للأرصاد ممثلًا في المركز الإقليمي للتغير المناخي بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، بعنوان "نمذجة توقعات التغير المناخي وتمثيلها على المملكة".
وتهدف الورشة إلى تعريف الأكاديميين والمهنيين السعوديين بأبحاث المركز المستمرة ومساعيه التنموية وتطبيقاته العملية، كما تُسَلط الضوء على أحدث النتائج التي تَوصل إليها المركز الإقليمي للتغير المناخي فيما يتعلق بالوضع الراهن والآفاق المستقبلية لمناخ المملكة العربية السعودية، في ظل التأثير المتزايد لتغير المناخ.
ويسعى المركز من خلال تنظيم هذه الورشة، إلى إطلاع المشاركين على تقنيات التغيرات المناخية المتطورة في جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية.
وتُعَد هذه الورشة منصة لمناقشة الاستراتيجيات المثلى لفهم ديناميكيات المناخ الإقليمية، والاستفادة الفعالة من توقعات تغير المناخ الحديثة المصممة خصيصًا للمملكة.
وتتضمن فعاليات الورشة جلسة تفاعلية توفر للمشاركين خبرة عملية في تطبيق الرؤى على سيناريوهات حقيقية، وخاصة فيما يتعلق بمدينة الرياض.
وتأتي هذه الورشة امتدادًا لجهود المركز الإقليمي للتغير المناخي المستمرة، لتزويد أصحاب المصلحة في المملكة بالمعرفة والموارد المناخية الحالية، وتمكينهم من فهم أحدث التطورات والمعلومات في مجال علوم المناخ.
وتتضمن (6) جلسات عمل لمناقشة ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في فهم التقلبات والتغيرات المناخية، ومفهوم التوقعات المناخية، وتوقعات CMIP6 لتغير المناخ على مدينة الرياض، والتوقعات المناخية الإقليمية والتصور المناخي، إضافة لجلستيْ تدريب عملي حول توقعات هطول الأمطار الغزيرة، وتوضيحات للعاصمة الرياض.