"الأرصاد" ينظم ورشة عمل "نمذجة توقعات التغير المناخي وتمثيلها على المملكة" بالرياض

وتتضمن (6) جلسات عمل لمناقشة ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في فهم التقلبات والتغيرات المناخية، ومفهوم التوقعات المناخية، وتوقعات CMIP6 لتغير المناخ على مدينة الرياض، والتوقعات المناخية الإقليمية والتصور المناخي، إضافة لجلستيْ تدريب عملي حول توقعات هطول الأمطار الغزيرة، وتوضيحات للعاصمة الرياض.