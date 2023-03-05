نصب واحتيال على حسابات بنكية.. فيديو للقبض على مرتكبي عدد من الجرائم

وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها: القبض على 4 مواطنين بالقصيم قاموا بقيادة مركبة مستأجرة دون لوحات وبعقد منتهي المدة وحاولوا الفِرار عند استيقافهم، كما تمّ القبض على مقيم من الجنسية البنجلاديشية قام بسلب مقيمة من الجنسية الفلبينية.