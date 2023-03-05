نصب واحتيال على حسابات بنكية.. فيديو للقبض على مرتكبي عدد من الجرائم

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، أمس السبت، عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها.
وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها: القبض على 4 مواطنين بالقصيم قاموا بقيادة مركبة مستأجرة دون لوحات وبعقد منتهي المدة وحاولوا الفِرار عند استيقافهم، كما تمّ القبض على مقيم من الجنسية البنجلاديشية قام بسلب مقيمة من الجنسية الفلبينية.
وفي الدمام، تمّ القبض على 13 مقيماً من الجنسية الباكستانية قاموا بالنصب والاحتيال على الأرقام السرية للحسابات البنكية لضحاياهم والدخول عليها والسحب منها، بالتعاون مع شخص من الجنسية نفسها خارج البلاد، وضبط بحوزتهم 28 هاتفاً متنقلاً و30 شريحة اتصال.
وأضاف الأمن العام في حسابه على تويتر، أنه تمّ القبض على مواطن في الدمام بحوزته 209 أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر.
وفي الرياض، تمّ القبض على مقيم من الجنسية السورية خالف نظام الجرائم المعلوماتية بتصوير وتوثيق ونشر محتوى مرئي لرجل أمن أثناء تأدية عمله.
وفي نجران، تمّ القبض على مقيمَيْن من الجنسية البنجلاديشية بحوزتهما أكثر من 230 ألف ريال مجهولة المصدر بغرض تحويلها إلى خارج المملكة بطرقٍ غير نظامية.