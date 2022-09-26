"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على الرياض والشرقية والقصيم والمدينة ومكة ونجران

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية الى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي؛ تصل الى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج ويكون مائجاً مع السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25 - 49 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج إلى مائج.