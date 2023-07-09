محليات

دعوة للإبلاغ عن المهرّبين.. القبض على مقيم لترويجه "الميثامفيتامين" بالطائف

ضبطته دوريات الأمن بالمحافظة واتخذت الإجراءات بحقه وأُحيل للاختصاص
دعوة للإبلاغ عن المهرّبين.. القبض على مقيم لترويجه "الميثامفيتامين" بالطائف

قبضت دوريات الأمن بمحافظة الطائف على مقيم من الجنسية الفلبينية؛ لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدّر (الشبو)، وجرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطاتٍ ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

محافظة الطائف
دوريات الأمن

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