مكة_والمدينة_في_انتظاركم.. "الحج": حجوزات العمرة متاحة غدًا

وكانت الوزارة قد أتاحت -بالتزامن مع بدء موسم العمرة للعام 1444هـ- للحاصلين على جميع أنواع التأشيرات والقادمين من جميع دول العالم بغرض السياحة والزيارة إمكانية تأدية العمرة أثناء إقامتهم في المملكة، بالإضافة إلى القادمين إلى المملكة من الحاصلين على تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ودول الشنغن؛ وذلك في إطار الجهود المبذولة لتسهيل إجراءات وصول المعتمرين لتأدية نسك العمرة، وتقديم كل الخدمات بجودة عالية، وإثراء تجربة المعتمرين الثقافية والدينية؛ وفقًا لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030؛ حسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.