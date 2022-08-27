مكة_والمدينة_في_انتظاركم.. "الحج": حجوزات العمرة متاحة غدًا

تحت وسم #مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق، قالت وزارة الحج والعمرة، اليوم: ستكون "حجوزات العمرة متاحة غدًا غرة شهر صفر".
وكانت الوزارة قد أتاحت -بالتزامن مع بدء موسم العمرة للعام 1444هـ- للحاصلين على جميع أنواع التأشيرات والقادمين من جميع دول العالم بغرض السياحة والزيارة إمكانية تأدية العمرة أثناء إقامتهم في المملكة، بالإضافة إلى القادمين إلى المملكة من الحاصلين على تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ودول الشنغن؛ وذلك في إطار الجهود المبذولة لتسهيل إجراءات وصول المعتمرين لتأدية نسك العمرة، وتقديم كل الخدمات بجودة عالية، وإثراء تجربة المعتمرين الثقافية والدينية؛ وفقًا لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030؛ حسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.
وكشفت، في وقت سابق، عن إمكانية السماح للأطفال بكل الأعمار بدخول الحرم المكي مع ذويهم المعتمرين؛ حيث يُسمح للمعتمرين باصطحاب أطفالهم، والتأكد من حجز التصريح المناسب للأطفال فوق 5 سنوات عبر تطبيق "اعتمرنا" في حال الرغبة في اصطحابهم، أما الأطفال أقل من 5 سنوات فبإمكان ذويهم المعتمرين اصطحابهم معهم دون الحاجة لاستخراج تصريح خاص بهم.