أمطار العاصمة تشتد.. "هطولات الـ 36 ساعة" في قراءة لمختص بـ"الأرصاد"

أكّد محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل؛ أن أجواء المملكة لا تزال مهيَّأةً لمزيدٍ من حالة عدم الاستقرار بهطول أمطارٍ متوسطة إلى غزيرة بداية من مساء غد الأحد، وتزداد شدّتها بين يومَي الثلاثاء والخميس المقبلين بمناطق: عسير والباحة وجازان ومكة المكرّمة.
وأضاف "العقيل": "لا يُستبعد خلال التقلبات الجوية من الأحد حتى الخميس المقبل هطول أمطارٍ على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية والدمام وحفر الباطن والقصيم، وكذلك المناطق الشمالية الشرقية.
وتابع، في مداخلة لقناة الإخبارية: "من المتوقع هطول أمطارٍ على منطقة الرياض مرة أخرى تشمل العاصمة وبعض المحافظات والقصيم تبدأ من مساء يوم الثلاثاء وتزداد شدّتها يومَي الأربعاء والخميس.
وأضاف: "لا يُستبعَد أن تتأثر مناطق: تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنوّرة وحائل من يوم الثلاثاء حتى الخميس ببعض التشكيلات من السحب الرُكامية الرعدية وهطول الأمطار".