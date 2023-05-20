أمطار العاصمة تشتد.. "هطولات الـ 36 ساعة" في قراءة لمختص بـ"الأرصاد"

أكّد محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل؛ أن أجواء المملكة لا تزال مهيَّأةً لمزيدٍ من حالة عدم الاستقرار بهطول أمطارٍ متوسطة إلى غزيرة بداية من مساء غد الأحد، وتزداد شدّتها بين يومَي الثلاثاء والخميس المقبلين بمناطق: عسير والباحة وجازان ومكة المكرّمة.