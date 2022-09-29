وزير الثقافة يلتقي نظيرته المكسيكية ويوقّعان مذكرة تفاهم

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتَي الثقافة في المملكة ودولة المكسيك لتعزيز التعاون في عددٍ من المجالات الثقافية، مثل التراث، والمتاحف، والفنون البصرية، والمكتبات، والفنون الأدائية، والمسرح، والكتب والنشر، والترجمة، والأزياء، وفنون الطهي، إضافةً إلى تبادل الخبرات بشأن الأنظمة والتنظيمات والسياسات الثقافية، وفي المشروعات الاستراتيجية المشتركة في مختلف المجالات الثقافية، والتعاون المشترك في المشاريع المتعلقة بالمحافظة على التراث بجميع أنواعه.