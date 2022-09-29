وزير الثقافة يلتقي نظيرته المكسيكية ويوقّعان مذكرة تفاهم

التقى وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، في مدينة مكسيكو سيتي، وزيرة الثقافة المكسيكية أليخاندرا فراوستو غيريرو، خلال حضوره مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة "الموندياكلت" الذي تستضيفه الولايات المتحدة المكسيكية.
وقدم وزير الثقافة الشكر لنظيرته المكسيكية على استضافة المؤتمر، وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون في الشأن الثقافي بين المملكة والمكسيك، ومناقشة ملف بناء القدرات في مجالات صون التراث العالمي والتراث غير المادي، والاستفادة من الخبرات المكسيكية في هذا الشأن، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون والتبادل الثقافي بين البلدين الصديقين.
وتم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتَي الثقافة في المملكة ودولة المكسيك لتعزيز التعاون في عددٍ من المجالات الثقافية، مثل التراث، والمتاحف، والفنون البصرية، والمكتبات، والفنون الأدائية، والمسرح، والكتب والنشر، والترجمة، والأزياء، وفنون الطهي، إضافةً إلى تبادل الخبرات بشأن الأنظمة والتنظيمات والسياسات الثقافية، وفي المشروعات الاستراتيجية المشتركة في مختلف المجالات الثقافية، والتعاون المشترك في المشاريع المتعلقة بالمحافظة على التراث بجميع أنواعه.
وتضمّنت المذكرة تبادل المشاركة في المهرجانات والفعاليات الثقافية، والزيارات بين الوفود الرسمية والخبراء من المختصين في مختلف المجالات الثقافية، وبرامج الإقامات الفنية بين المؤسسات الحكومية والأهلية في البلدين، وتسهيل الإجراءات التي من شأنها تعزيز الشأن الثقافي، وتيسير عملية التواصل بين الجهات الثقافية والمثقفين، إضافة إلى تنفيذ البرامج التدريبية، وجلسات العمل، وتطوير القدرات، وعقد الندوات للمختصين والمثقفين والفنانين.
وحضر اللقاء من الجانب السعودي كلٌّ من: سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة المكسيكية هيثم بن حسن المالكي، والمشرف العام على الشؤون الثقافية والعلاقات الدولية بوزارة الثقافة راكان بن إبراهيم الطوق، ووكيل الوزارة للعلاقات الثقافية الدولية فهد بن عبدالرحمن الكنعان.