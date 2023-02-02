"الدفاع" تدشن"إدامة" لتأمين متطلبات أفرع القوات المسلحة من المصانع الوطنية

وتمكِّن "إدامة" أفرع القوات المسلحة والإدارات المعنية من استعراض معلومات المصانع وأنشطتها، وتقديم طلبات التصنيع، والبحث والتدقيق في بيانات القطع والمواد، ومتابعة عملية التصنيع بشكل آلي من لحظة رفع الطلب وحتى اعتماده والحصول على التقارير وتحليل البيانات.