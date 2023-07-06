للمرة الأولى منذ 7 سنوات .. وزيرا خارجية إيران والسودان يجتمعان في أذربيجان

اجتمع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مع وزير الخارجية السوداني علي الصادق علي، اليوم (الخميس)، في العاصمة الأذرية باكو، للمرة الأولى منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل سبع سنوات.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن مباحثات الوزيرين التي عقدت على هامش اجتماع وزاري لحركة عدم الانحياز، ناقشت حل سوء التفاهم بين البلدين وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين طهران والخرطوم، وفقاً لـ"رويترز".
وقطع السودان العلاقات الدبلوماسية مع إيران في عام 2016 بعد اقتحام السفارة السعودية في طهران.