للمرة الأولى منذ 7 سنوات .. وزيرا خارجية إيران والسودان يجتمعان في أذربيجان

اجتمع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مع وزير الخارجية السوداني علي الصادق علي، اليوم (الخميس)، في العاصمة الأذرية باكو، للمرة الأولى منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل سبع سنوات.