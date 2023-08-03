نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة في 6 مناطق يوم الخميس

تشير آخر الخرائط الجوية إلى توقعات باستمرار تعمق المنخفض السطحي الحراري جنوب المملكة السعودية، بالتزامن مع تواجد مرتفع سطحي شرقي البحر الأبيض المتوسط، وتؤدي فروقات الضغط الجوي إلى نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة في 6 مناطق إدارية بمشيئة الله.
ويشمل نشاط الرياح يوم الخميس 3 أغسطس: المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى المدينة المنورة، ومكة المكرمة، وعموم المناطق الجنوبية الغربية؛ وخاصة الشريط الساحلي منه، وتتسبب في إثارة الأتربة والغبار، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية؛ لا سيما في المناطق المفتوحة والطرق الصحراوية.
وتسود أجواء حارة في معظم مناطق المملكة، وشديد الحرارة في المنطقة الشرقية والأجزاء الشرقية والجنوبية من منطقة الرياض إداريًّا؛ في حين تكون الأجواء معتدلة الحرارة إجمالًا على المرتفعات الجنوبية الغربية مع فرص هطول أمطار متفرقة.