نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة في 6 مناطق يوم الخميس

ويشمل نشاط الرياح يوم الخميس 3 أغسطس: المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى المدينة المنورة، ومكة المكرمة، وعموم المناطق الجنوبية الغربية؛ وخاصة الشريط الساحلي منه، وتتسبب في إثارة الأتربة والغبار، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية؛ لا سيما في المناطق المفتوحة والطرق الصحراوية.