"ترشيد" تستكمل أعمال رفع كفاءة الطاقة في المقر الرئيس لرئاسة الحرمين

ومن المتوقع أن يوفر 1.1 مليون كيلو واط ساعة سنوياً، أي ما يعادل 30% من إجمالي استهلاك الكهرباء السابق، إضافةً إلى الأداء الأفضل لأجهزة التكييف والإضاءة؛ فإن نسبة الوفر المتوقع تحقيقها من المشروع تعادل استهلاك أكثر من 1.7 ألف برميل نفط مكافئ، وتفادي حوالي 627 طناً مترياً من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يوازي الأثر البيئي لزراعة أكثر من 10 آلاف شتلة.