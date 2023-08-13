"التعاون الإسلامي" تنوّه بدور قيادة المملكة في نجاح رسالة الإسلام

وأكد "طه" أن المملكة نجحت في أن تصبح قِبلةً للتسامح والتعايش السلمي وتترجم هذه القيمة الإنسانية نهجاً ملموساً يضاف لها ريادتها في تعزيز الحوار بين الأديان، وقدّم الأمين العام الشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على الدعم الكبير في مختلف المجالات التي تسهم في إنجاح رسالتها لخدمة الإسلام والمسلمين.