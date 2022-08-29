"الحسن": اضطراب صعوبات التعلم يتم تشخيصه بعد الالتحاق بالمدرسة.. وهذه نسبته بالمملكة

وأكّدت الحسن، في مداخلة لبرنامج اليوم على "الإخبارية"، أن الطفل المصاب بصعوبات التعلم أكثر عُرضة للتنمر مقارنةً بأقرانه، خصوصاً بعد الدخول للمدرسة والتعرُّض لاختبارات القراءة والكتابة، وهذا التنمر قد يكون من معلميهم في بعض الأحيان.