"الحسن": اضطراب صعوبات التعلم يتم تشخيصه بعد الالتحاق بالمدرسة.. وهذه نسبته بالمملكة

أكّدت عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود أريج الحسن، أنه في الغالب يُشخص الطفل باضطراب صعوبات التعلم بعد الالتحاق بالمدرسة، خاصة في المرحلة الابتدائية حينما يتعرّض لاختبارات تعلم أكاديمية متنوّعة في القراءة والكتابة والرياضيات لأنها تعد من الإعاقات الخفية التي لا تظهر في مراحل مبكرة.
وأضافت الحسن، أنه نظراً لانتشار صعوبات التعلم بين طلاب المدارس يقدر انتشارها في المملكة بـ 7% بين الطلاب والطالبات، ويتم عمل مسح بداية كل سنة دراسية على جميع الطلاب لتحديد ذوي صعوبات التعلم.
وتابعت، من الممكن أن تكون مظاهر صعوبات التعلم لدى الطفل شديدة ويمكن ملاحظتها قبل سن المدرسة أو يكون لدى الأسرة تاريخ وراثي سبق وكان لديهم فرد في الأسرة من ذوي صعوبات التعلم فيسهل اكتشاف الطفل الجديد.
وأكّدت الحسن، في مداخلة لبرنامج اليوم على "الإخبارية"، أن الطفل المصاب بصعوبات التعلم أكثر عُرضة للتنمر مقارنةً بأقرانه، خصوصاً بعد الدخول للمدرسة والتعرُّض لاختبارات القراءة والكتابة، وهذا التنمر قد يكون من معلميهم في بعض الأحيان.
ولفتت إلى أنه يجب على الأسرة بناء علاقة متينة مع المدرسة والمعلمين، وأن تكون الأسرة جزءاً مهماً من الخطة التعليمية، ومساعدة الأطفال على رفع معنوياتهم في مواجهة تلك المظاهر السلبية، مشيرة إلى أن الناحية النفسية مهمة جداً لهؤلاء الأطفال وهو نفس مستوى أهمية الناحية الأكاديمية.