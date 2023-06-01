فيصل بن فرحان يلتقي "لافروف" ويجدد موقف المملكة من الأزمة "الروسية الأوكرانية"

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، على هامش الاجتماع الوزاري لأصدقاء مجموعة "بريكس" بمدينة كيب تاون، في جمهورية جنوب أفريقيا.