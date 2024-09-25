"فيصل بن فرحان" يشارك في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون و"البينيولكس"

شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون ودول البينيولكس، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.