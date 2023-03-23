رئاسة الحرمين تؤكّد توفير كافة الخدمات للقاصدين ليؤدّوا شعائرهم بكل يسر وسهولة

كما وفّرت كافة الخدمات والتسهيلات، وتحديد الاحتياجات التي يحتاجها ضيوف الرحمن من خدمات ميدانية تمثّلت في التطهير والتعقيم، وسقيا زمزم، بالإضافة إلى توفير التطبيقات الذكية والذكاء الاصطناعي في خدمة الضيف الكريم في هذا الشهر الفضيل، وفق تطلعات القيادة الرشيدة، حفظها الله، ومواكبة لرؤية الرئاسة التطويرية 2024 المنبثقة من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن؛ ليؤدوا نسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة، وفق أفضل معايير الجودة والتميز.