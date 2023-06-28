القهوة السعودية تستهوي حجاج ضيوف الملك... والنساء الأكثر إقبالاً.. شاهد الصور

لكن المفاجأة التي ارتسمت ملامحها على محيا الكثيرين من الحجاج عندما أدركوا أن السعودية تحولت من بلد مستورد للبن إلى بلد منتج من خلال إنتاج أفضل أنواع البن وهو بن جازان .