القهوة السعودية تستهوي حجاج ضيوف الملك... والنساء الأكثر إقبالاً.. شاهد الصور

شهدت أركان القهوة السعودية التي تتزين بالتمور السعودية الفاخرة بتنظيم لافت في مخيمات حجاج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية إقبالاً واضحاً لدرجة أنها تحولت إلى ملتقى للحجاج من النساء والرجال.
وتجاوز اهتمام الحجاج بتناول القهوة السعودية إلى الاطلاع على أدبيات وثقافة تقديمها و المفردات السعودية المرتبطة بتقديمها مثل " أبشر ، سم ، تقهو" إضافة إلى هز فنجال القهوة بما يحمل من تعبير على الاكتفاء.
لكن المفاجأة التي ارتسمت ملامحها على محيا الكثيرين من الحجاج عندما أدركوا أن السعودية تحولت من بلد مستورد للبن إلى بلد منتج من خلال إنتاج أفضل أنواع البن وهو بن جازان .
ولم تعد مكائن القهوة العالمية بألوانها الداكنة، وحدها تنفرد بالإقبال العام، بل أصبحت الدولة بما تحمل من رمزية والتي تحتفظ بالقهوة السعودية منافسة وحاضرة على خارطة الكيف.
القهوة السعودية برائحتها الزكية التي تتسلل إلى مخيمات النساء والرجال من الحجاج أصبحت جاذبة وملتقى لهم، حيث أصبحت القهوة السعودية لها خصوصية فريدة ومذاق مميز وتمتلك دلالات عميقة على الكرم والضيافة السعودية كما أنها أصبحت هدية يفخر أن تقدم من بلاد الضيافة الحرمين.