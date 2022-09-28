ملتقى "الحرمان الشريفان في العهد السعودي" يستعرض مراحل التوسعة وتطوير الخدمات

وتناول العناية الشاملة للزائر وخدمته منذ وصوله إلى المسجد النبوي، والعمل الإنساني الذي يقدّم منذ وصول الزائر إلى المطار أو القطار، وإرشاده في مواقف الحافلات وتنظيم الرحلات، وتقديم أفضل الخدمات بالعربات المتنقلة والكراسي المتحركة في ساحات المسجد النبوي وداخله، والعناية بإثرائه بالقراءة في المكتبة، وتهيئة الدروس العلمية، وحلقات التحفيظ، وتوفير الزيارة للمتاحف والمعارض له في منظومة شاملة من الخدمات تقدّمها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي والجهات ذات العلاقة في المواقع التي يقصدها الزائر.