شاهد.. "أمانة الطائف" تدعم برنامج احتواء مخاطر الأمطار بـ50 فرقة ميدانية وآليات حديثة

يُشار إلى أن هناك أكثر من 50 فرقة ميدانية تعمل خلال الأمطار، بينما تعمل فرق أخرى على أعمال الصيانة والتأهيل للعبارات ومساراتها، كما أجرت الأمانة اختبارات لقياس أداء شبكة التصريف من خلال عمل فرضيات للتدفق العالي للمياه في العبارات والتأكد من فعالية أدائها.