شاهد.. "أمانة الطائف" تدعم برنامج احتواء مخاطر الأمطار بـ50 فرقة ميدانية وآليات حديثة

وجّه أمين الطائف المكلف المهندس يوسف الصايغ باتخاذ الاستعدادات الاستباقية كافة؛ لمنع أي تداعيات محتملة للأمطار التي تشهدها المحافظة هذه الأيام.
وقامت فرق الأمانة الميدانية بتنفيذ العديد من الإجراءات المعززة لكفاءة أداء شبكة التصريف، وتهذيب الأودية وازالة الشوائب التي تعيق تدفق السيول، وفعّلت خطط التعامل الفوري مع التجمعات المائية بالمواقع الحرجة وغير المخدومة بشبكة للتصريف.
وقالت "أمانة الطائف" في بيان ورد إلى "سبق" إنها دعمت برنامج احتواء أخطار الأمطار وتصريف مياه السيول من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات المعززة للتعامل مع موسم الأمطار؛ إنفاذًا لتوجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، بما يحقق مستهدفات البرنامج.
وأضافت: تأمين الآليات والمعدات الحديثة لفرق الأمطار والسيول، كما تم تنفيذ أعمال الصيانة لمضخات الأنفاق لضمان مرونة الحركة المرورية داخلها خلال الحالات المطرية.
وأردفت الأمانة في بيانها: الإدارة العامة للتشغيل والصيانة نفذت برنامجًا ميدانيًا مكثفًا لصيانة وتأهيل العبارات ومناهل تصريف مياه السيول، والتأكد من جاهزية الشبكة لاستيعاب أي حالة مطرية.
يُشار إلى أن هناك أكثر من 50 فرقة ميدانية تعمل خلال الأمطار، بينما تعمل فرق أخرى على أعمال الصيانة والتأهيل للعبارات ومساراتها، كما أجرت الأمانة اختبارات لقياس أداء شبكة التصريف من خلال عمل فرضيات للتدفق العالي للمياه في العبارات والتأكد من فعالية أدائها.
وكانت فرق الإدارة العامة للتشغيل والصيانة قد أنجزت أكثر من 1500 مهمة عمل ضمن برامج لنظافة للعبارة الرئيسية بوادي وجّ وسط المدينة، وأيضًا العبارات المفتوحة والصندوقية بأنحاء المحافظة، وإزالة المخلفات والأشجار التي جرفتها مياه الأمطار لمداخل العبارات.