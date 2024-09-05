"الملكية الفكرية" تعلن عن انعقاد أول اختبار مهني لوكلاء الملكية الفكرية

وتضمن الاختبار موضوعات متكاملة تتناول مقدمة عامة في الملكية الفكرية، تنظيم وترخيص أعمال الملكية الفكرية، تسجيل العلامات التجارية وحمايتها، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، براءات الاختراع، إضافة إلى النماذج الصناعية، الأصناف النباتية، الدارات المتكاملة، وقضايا الملكية الفكرية.