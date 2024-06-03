"الأرصاد" يعزز جاهزيته لموسم الحج بتمرين "رصد 4" بالتنسيق مع الجهات العاملة

ويهدف المركز من خلال هذا التمرين إلى الاستعداد لمواجهة الظواهر الجوية الشديدة والتعامل في حالة درجات الحرارة المرتفعة، واختبار آليات الإبلاغ وضمان وضوحها ووصولها في الوقت المناسب، وتقييم النتائج واستخلاص الدروس لتحسين الاستعداد لحالات الطوارئ؛ تعزيزاً للسلامة العامة وحماية الممتلكات، إضافة إلى تعزيز القدرة على التعامل مع الظروف الجوية الطارئة بكفاءة، وتحسين الاستجابة والتنسيق بين الجهات المعنية وتطوير الخطط والإجراءات لتعزيز الجاهزية في المستقبل.