شاهد.. الحرس الوطني يتفاعل مع اليوم العالمي للسكري بحملة فحوصات لمنسوبيها

تفاعلت وزارة الحرس الوطني -ممثلة في الشؤون الصحية- مع اليوم العالمي للسكري، من خلال حملة تثقيفية للوقاية من المرض ومضاعفاته اعتبارًا من يوم الاثنين وحتى غد الخميس، ببهو مسرح الوزارة، وتَضمن إجراء الفحوصات لمنسوبيها بمشاركة الطواقم الطبية.