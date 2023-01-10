"تطوير محمية الملك سلمان" تعقد ورشة عمل مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN)

نظمت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية ورشة عمل داخلية لموظفيها مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN)، على مدى ثلاثة أيام، وذلك في فندق أوفا في مدينة الرياض.
وتفصيلاً، تهدف الورشة إلى تحقيق مستهدفات هيئة تطوير محمية الملك سلمان بدعم وتمكين العمل القائم في حفظ واستعادة التوازن البيئي، ودعم تنفيذ إدارة واستعادة الطبيعة البرية في مناطقها المحمية من خلال قائمة الاتحاد الخضراء للمناطق المحمية وكذلك تفعيل الشراكات مع المنظمات الدولية الرائدة في مجال العمل البيئي .
والقائمة الخضراء في الاتحاد الدولي لصون الطبيعة هي برنامج عالمي لإصدار الشهادات يهدف إلى تحقيق وتعزيز مناطق محمية فعالة وعادلة وناجحة من خلال تسليط الضوء على أفضل الممارسات، وتوفير معيار للتقدم نحو إدارة فعالة وعادلة.