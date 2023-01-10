"تطوير محمية الملك سلمان" تعقد ورشة عمل مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN)

وتفصيلاً، تهدف الورشة إلى تحقيق مستهدفات هيئة تطوير محمية الملك سلمان بدعم وتمكين العمل القائم في حفظ واستعادة التوازن البيئي، ودعم تنفيذ إدارة واستعادة الطبيعة البرية في مناطقها المحمية من خلال قائمة الاتحاد الخضراء للمناطق المحمية وكذلك تفعيل الشراكات مع المنظمات الدولية الرائدة في مجال العمل البيئي .