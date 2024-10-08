على أكثر من 23 ألف م2.. أمانة جدة تستعيد 3 مواقع حكومية على واجهة شرم أبحر

أعلنت أمانة محافظة جدة عن استعادة ثلاثة مواقع خلال الأسبوع الجاري بمساحة تقدر بـ 23,125 ألف متر مربع، على واجهة شرم أبحر الشمالي، فيما أزالت التعديات التي أُنشئت عليها بشكل مخالف من أسوار ومبانٍ على الشواطئ في منطقة أبحر الشمالية.