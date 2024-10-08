محليات

على أكثر من 23 ألف م2.. أمانة جدة تستعيد 3 مواقع حكومية على واجهة شرم أبحر

في إطار حماية الممتلكات العامة بعد استيلاء رجال أعمال وشخصيات اعتبارية عليها
على أكثر من 23 ألف م2.. أمانة جدة تستعيد 3 مواقع حكومية على واجهة شرم أبحر
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أعلنت أمانة محافظة جدة عن استعادة ثلاثة مواقع خلال الأسبوع الجاري بمساحة تقدر بـ 23,125 ألف متر مربع، على واجهة شرم أبحر الشمالي، فيما أزالت التعديات التي أُنشئت عليها بشكل مخالف من أسوار ومبانٍ على الشواطئ في منطقة أبحر الشمالية.

جاء ذلك بمشاركة الجهات المعنية، في استعادة الأراضي الحكومية وحماية الممتلكات العامة من التعدي على الواجهات البحرية والشواطئ، بعد تورط رجال أعمال و شخصيات إعتباريه بالاستيلاء عليها.

وشددت الأمانة على استمرار الجهود مع الجهات المعنية، لاستعادة الأراضي الحكومية على الواجهات البحرية، وتطبيق الإجراءات النظامية، وإزالة المواقع المخالفة، فضلًا عن تعزيز الاستفادة من الواجهات البحرية كوجهة سياحية واستثمارية.

أمانة محافظة جدة
واجهة شرم أبحر

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