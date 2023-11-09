لكشف فضيحة الغرب المنافق.. "السويد" يطالب بتوثيق جرائم "إسرائيل" في غزة بأفلام وبرامج وثائقية بمختلف اللغات

ويرصد "السويد" أول مشاهد انهيار القيم لدى الغرب، ويقول: "أعلن الغرب ممثلًا في الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية تحالفًا سافرًا مع الدولة الصهيونية ووفر لها كل الإمكانات من سلاح ومعدات فوق ما لديها وأتبعه بغطاء سياسي محموم تمثل في زيارات دعم من رؤساء ووزراء لتل أبيب والوقوف معها حتى تتمكن من النجاح في إبادة جماعية للفلسطينيين في غزة، وتتستر على قصف مستشفيات ومدارس ومستودعات غذاء لهيئات غوث أممية وتقتل موظفين من هذه الهيئات، كل هذا مع حشود عسكرية أمريكية ضخمة توجتها بالإعلان عن وصول غواصة نووية. في الواقع يقوم الغرب بحراسة المجرم حتى يتمكن من إتمام جريمة القرن الـ21، أكبر إبادة جماعية وتدمير بنى تحتية وتهجير أكثر من مليون إنسان أعزل.. ترفض الدول الغربية المطالبات بوقف إطلاق النار وإدخال مساعدات، فالمجرم ما زال في حاجة إلى مزيد من الوقت والغطاء والمهل، يكمل وزير الخارجية الأمريكي بلينكن ما بدأته وزيرة الخارجية السابقة مادلين أولبرايت ومن بعدها هيلاري كلينتون، يتجول هنا وهناك كما فعلتا في وقتيهما وهو الذي بادر بالحضور متعجلا إلى تل أبيب في أول زيارة ليعلن أنه جاء كيهودي أولاً".