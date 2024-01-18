"ساسكو" تقترب من تدشين أكبر محطة وقود بالمملكة

أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات ساسكو عن تدشين أكبر محطة وقود بالمملكة العربية السعودية في الربع الثاني من عام 2024، لمشروع محطة الجزيرة (1) والتي تقع على طريق الملك فهد الذي يعد من أهم الطرق وأكثرها حيوية في المملكة، إذ يربط العاصمة الرياض بمنطقة القصيم.