محافظ الأحساء يوجّه بتقديم المساعدات للمتضررين في مركز "ذعبلوتن" جراء الأمطار

وجّه الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، بتشكيل لجنة من المحافظة والجهات المعنية لزيارة مركز ذعبلوتن، وتقديم المساعدات للمتضررين عبر جمعية البر بالأحساء؛ وذلك جراء الأمطار الغزيرة والعواصف التي شهدها مؤخرًا مركز ذعبلوتن.