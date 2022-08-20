محافظ الأحساء يوجّه بتقديم المساعدات للمتضررين في مركز "ذعبلوتن" جراء الأمطار

وجّه الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، بتشكيل لجنة من المحافظة والجهات المعنية لزيارة مركز ذعبلوتن، وتقديم المساعدات للمتضررين عبر جمعية البر بالأحساء؛ وذلك جراء الأمطار الغزيرة والعواصف التي شهدها مؤخرًا مركز ذعبلوتن.
والتقت اللجنة اليوم بعدد من المواطنين، ونقلت اللجنةُ تعليمات وتوجيهات محافظ الأحساء بتفقد أحوالهم والاطمئنان على الخدمات المقدمة لهم.
وشَمِلَ توجيهه متابعة سير الأعمال التي تنفذها الإدارات الحكومية، والوقوف على جميع الحالات المتضررة ودراستها، واتخاذ ما يلزم تجاهها عبر الجهات ذات العلاقة؛ وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة -أيدها الله- وأمير المنطقة الشرقية ونائبه بإيجاد حياة كريمة ومستقرة للمواطنين والمواطنات.