بتوجيه "الرحيلي".. أكثر من 500 مهمة عمل أنجزتها فرق أمانة الطائف لدعم مصليات العيد

وأنجزت الفرق الميدانية مدعومة بالآليات أكثر من 500 مهمة عمل بالمواقع المجاورة للمصليات والجوامع، كما تم تخصيص فرق عمل للمتابعة المستمرة للمواقع ورصد الملاحظات ومعالجتها بشكل فوري استعدادًا لاستقبال المصلين في المصليات والجوامع، وكثفت فرق الإصحاح البيئي الأعمال في المصليات ومحيطها بؤر الحشرات والقضاء عليها لضمان راحة وسلامة المصلين.