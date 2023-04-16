بتوجيه "الرحيلي".. أكثر من 500 مهمة عمل أنجزتها فرق أمانة الطائف لدعم مصليات العيد

نفذت فرق أمانة الطائف الميدانية خطة مكثفة لتهيئة مصليات العيد بتعزيز أعمال النظافة وإزالة الحشائش وأعمال الوقاية الصحية وتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية، وتوزيع حاويات النفايات بمحيط المصليات وإعادة توزيع الحاويات بالقرب من المساجد والجوامع التي سيُقام فيها صلاة عيد الفطر المبارك.
وتأتي هذه الأعمال ضمن توجيهات أمين الطائف المهندس ناصر الرحيلي بدعم أعمال فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتهيئة مصليات العيد بأنحاء المحافظة، والتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة وتسهيل وصول الأهالي إلى المصليات والجوامع وتكثيف فرق النظافة وفرق الطوارئ خلال فترة الصلاة.
وأنجزت الفرق الميدانية مدعومة بالآليات أكثر من 500 مهمة عمل بالمواقع المجاورة للمصليات والجوامع، كما تم تخصيص فرق عمل للمتابعة المستمرة للمواقع ورصد الملاحظات ومعالجتها بشكل فوري استعدادًا لاستقبال المصلين في المصليات والجوامع، وكثفت فرق الإصحاح البيئي الأعمال في المصليات ومحيطها بؤر الحشرات والقضاء عليها لضمان راحة وسلامة المصلين.
كما دعمت بلديات (شرق وغرب وشمال وجنوب الطائف والهدا والشفا والسيل الكبير والسيل الصغير) أعمال الرقابة البلدية على المرافق التي ستعمل عقب الصلاة وخلال أيام العيد والتأكد من جودة الخدمات المقدمة بها ووجود التراخيص النظامية والشهادات الصحية للعاملين بها ومراقبة تواريخ الإنتاج والانتهاء للمواد المستخدمة والمعروضة وسلامة بيئة وأدوات التحضير بهدف تعزيز كفاءة الأغذية وسلامتها.