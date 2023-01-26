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يشمل الأيام العالمية للصرع والسرطان.. ‫"الصحة" تُصدر دليل المناسبات الصحية للربع الأول 2023

أبرزها إطـلاق "عـش بصحـة" واليوم السعودي للزواج الصحي واضطرابات الأكل
وزارة الصحة
وزارة الصحة
عبدالله البرقاوي
عبدالله البرقاوي

أصدرت وزارة "الصحة" دليلًا للأيام والأسابيع والأشهر الخليجية والعالمية الصحية للربع الأول من العام الحالي 2023م.

وتَضمن الدليل تلك المناسبات، ومن أبرزها: يـوم إطـلاق عـش بصحـة، الذي صادف 1/ 1/ 2023م، والأسبوع الخليجي للسرطان في الأول من شهر فبراير المقبل، واليوم العالمي للصرع في تاريخ 2/ 2/ 2023م، واليوم العالمي للسرطان في 4/ 2/ 2023م، واليوم العالمي لسرطان الأطفال في تاريخ 15/ 2/ 2023م، واليوم السعودي للزواج الصحي في تاريخ 19/ 2/ 2023م، والأسبوع العالمي لاضطراب الأكل، ويبدأ من تاريخ 28/ 2/ 2023م وحتى تاريخ 6/ 3/ 2023م.

ويشمل الدليل كذلك شـهـر التـوعيـة بسرطـان القولـون والمستقيـم، ويصادف تاريخ 1/ 3/ 2023م، واليـوم العالمـي للـسمـع في تاريخ 3/ 3/ 2023م، واليوم العالمي لمكافحة السمنة الذي يصادف 4/ 3/ 2023م، واليوم الوطني للمشي في تاريخ 5/ 3/ 2023م، والأسبوع العالمي للجلوكوما من تاريخ 8/ 3/ 2023م وحتى 14/ 3/ 2023م، والأسبـوع العالمـي للملـح من تاريخ 8/ 3/ 2023م وحتى تاريخ 14/ 3/ 2023م، واليوم العالمي للكلى في تاريخ 9/ 3/ 2023م، واليـوم العالمـي لصحـة الفـم والأسنـان في تاريخ 20/ 3/ 2023م، واليـوم العالمـي لمتـلازمـة داون في تاريخ 21/ 3/ 2023م، واليـوم العـالمـي للبصـريـات ويصادف تاريخ 23/ 3/ 2023م، واليوم العالمـي للـدرن في تاريخ 24/ 3/ 2023م، واليوم العالمي لثنائي القطب في تاريخ 30/ 3/ 2023م.

وللاطلاع على الدليل يمكن الدخول على الرابط:

https://twitter.com/saudimoh/status/1617832435265290240?s=48&t=m_5WocFnyE8ZcHbkk_nwBA

وزارة الصحة
عش بصحة

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