يشمل الأيام العالمية للصرع والسرطان.. ‫"الصحة" تُصدر دليل المناسبات الصحية للربع الأول 2023

أصدرت وزارة "الصحة" دليلًا للأيام والأسابيع والأشهر الخليجية والعالمية الصحية للربع الأول من العام الحالي 2023م.
وتَضمن الدليل تلك المناسبات، ومن أبرزها: يـوم إطـلاق عـش بصحـة، الذي صادف 1/ 1/ 2023م، والأسبوع الخليجي للسرطان في الأول من شهر فبراير المقبل، واليوم العالمي للصرع في تاريخ 2/ 2/ 2023م، واليوم العالمي للسرطان في 4/ 2/ 2023م، واليوم العالمي لسرطان الأطفال في تاريخ 15/ 2/ 2023م، واليوم السعودي للزواج الصحي في تاريخ 19/ 2/ 2023م، والأسبوع العالمي لاضطراب الأكل، ويبدأ من تاريخ 28/ 2/ 2023م وحتى تاريخ 6/ 3/ 2023م.
ويشمل الدليل كذلك شـهـر التـوعيـة بسرطـان القولـون والمستقيـم، ويصادف تاريخ 1/ 3/ 2023م، واليـوم العالمـي للـسمـع في تاريخ 3/ 3/ 2023م، واليوم العالمي لمكافحة السمنة الذي يصادف 4/ 3/ 2023م، واليوم الوطني للمشي في تاريخ 5/ 3/ 2023م، والأسبوع العالمي للجلوكوما من تاريخ 8/ 3/ 2023م وحتى 14/ 3/ 2023م، والأسبـوع العالمـي للملـح من تاريخ 8/ 3/ 2023م وحتى تاريخ 14/ 3/ 2023م، واليوم العالمي للكلى في تاريخ 9/ 3/ 2023م، واليـوم العالمـي لصحـة الفـم والأسنـان في تاريخ 20/ 3/ 2023م، واليـوم العالمـي لمتـلازمـة داون في تاريخ 21/ 3/ 2023م، واليـوم العـالمـي للبصـريـات ويصادف تاريخ 23/ 3/ 2023م، واليوم العالمـي للـدرن في تاريخ 24/ 3/ 2023م، واليوم العالمي لثنائي القطب في تاريخ 30/ 3/ 2023م.
وللاطلاع على الدليل يمكن الدخول على الرابط:
https://twitter.com/saudimoh/status/1617832435265290240?s=48&t=m_5WocFnyE8ZcHbkk_nwBA