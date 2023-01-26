يشمل الأيام العالمية للصرع والسرطان.. ‫"الصحة" تُصدر دليل المناسبات الصحية للربع الأول 2023

ويشمل الدليل كذلك شـهـر التـوعيـة بسرطـان القولـون والمستقيـم، ويصادف تاريخ 1/ 3/ 2023م، واليـوم العالمـي للـسمـع في تاريخ 3/ 3/ 2023م، واليوم العالمي لمكافحة السمنة الذي يصادف 4/ 3/ 2023م، واليوم الوطني للمشي في تاريخ 5/ 3/ 2023م، والأسبوع العالمي للجلوكوما من تاريخ 8/ 3/ 2023م وحتى 14/ 3/ 2023م، والأسبـوع العالمـي للملـح من تاريخ 8/ 3/ 2023م وحتى تاريخ 14/ 3/ 2023م، واليوم العالمي للكلى في تاريخ 9/ 3/ 2023م، واليـوم العالمـي لصحـة الفـم والأسنـان في تاريخ 20/ 3/ 2023م، واليـوم العالمـي لمتـلازمـة داون في تاريخ 21/ 3/ 2023م، واليـوم العـالمـي للبصـريـات ويصادف تاريخ 23/ 3/ 2023م، واليوم العالمـي للـدرن في تاريخ 24/ 3/ 2023م، واليوم العالمي لثنائي القطب في تاريخ 30/ 3/ 2023م.