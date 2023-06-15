شهد تنافسًا كبيرًا.. باكورة مهرجانات جادة الإبل تنطلق من تبوك

يُعَد مهرجان جادة تبوك للإبل محركًا اقتصاديًا مهمًا؛ لإسهامه في رفع نسب تشغيل عددٍ من القطاعات الاقتصادية، كما يثري دور الإيواء ويحرك الخدمات في المنطقة؛ نظرًا لتوافد العديد من السياح وملَّاك الإبل بالمملكة لأرض المهرجان، بالإضافة إلى قدرته على إنشاء فرص عمل موسمية لأبناء المنطقة.