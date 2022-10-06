"منشآت" تحقق المركز الأول في مؤشر كفاءة الإنفاق من بين 675 جهة حكومية

حققت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، المركز الأول في مؤشر كفاءة الإنفاق للمرة الثانية على التوالي، وفقًا لتصنيف ومعايير هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وذلك بعد منافستها مع 675 جهة حكومية.
وتهدف هذه الجائزة إلى تمكين الجهات الحكومية ورفع كفاءة منسوبي المشتريات لديها، وضمان تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية بشكل فعال، حيث تم تحديد معايير لقياس أداء إدارات المشتريات والعقود في 675 جهة حكومية.
ويعكس تحقيق "منشآت" للمركز الأول في مؤشر كفاءة الإنفاق للمرة الثانية على التوالي، حرصها الدائم على العمل وفق أفضل الممارسات والمعايير التي تحددها الجهات المختصة، لضمان تقديم خدماتها للمستفيدين بأعلى مستويات الجودة.
الجدير بالذكر أن "منشآت" تعمل بشكل دؤوب على توفير جميع الخدمات والاحتياجات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ومعالجة جميع التحديات التي تواجههم؛ لخلق بيئة واعدة تتيح فرص الازدهار والنمو.