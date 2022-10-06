"منشآت" تحقق المركز الأول في مؤشر كفاءة الإنفاق من بين 675 جهة حكومية

حققت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، المركز الأول في مؤشر كفاءة الإنفاق للمرة الثانية على التوالي، وفقًا لتصنيف ومعايير هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وذلك بعد منافستها مع 675 جهة حكومية.