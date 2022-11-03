أمين "التعاون الإسلامي" يؤكد أهمية التفاهم بين الحضارات والأديان

وأشار، خلال مشاركته اليوم في ملتقى البحرين للحوار المنظم، تحت شعار "الشرق والغرب: من أجل التعايش الإنساني"، إلى أن الملتقى يعد فرصة سانحة لتوجيه رسائل قوية تُدين كل أشكال التطرف، ونشر الكراهية، والعنصرية، والدعوة لتضافر جهود القادة الدينيين من أجل نشر مبادئ الاعتدال، والتسامح، والتضامن، والتآزر، ونبذ العنف، وازدراء الآخر المختلف، فضلًا عن التعصب لجنس أو لون أو دين معين.