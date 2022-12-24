الربع الثاني لموسم الهطولات.. 5 مناطق في توقعات "المسند" لـ"الممطرة"

وأضاف "المسند"، عبر حسابه على "تويتر": "تكون الشمس في مثل هذه الأيام قريبة من كوكب الأرض؛ لذا نرى قرصها عند الغروب على سبيل المثال جميلًا كبيرًا مختلفًا عن قرص شمس الصيف، والفرق بين الشتاء والصيف نحو 5 ملايين كم".