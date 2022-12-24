الربع الثاني لموسم الهطولات.. 5 مناطق في توقعات "المسند" لـ"الممطرة"

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ أن تتشكل اليوم سحب متفرقة قد تكون ممطرة على أجزاء من مناطق شمالي المدينة وتبوك وعسير والباحة، وربما تمتدّ حتى شمالي الجوف.
وأضاف "المسند"، عبر حسابه على "تويتر": "تكون الشمس في مثل هذه الأيام قريبة من كوكب الأرض؛ لذا نرى قرصها عند الغروب على سبيل المثال جميلًا كبيرًا مختلفًا عن قرص شمس الصيف، والفرق بين الشتاء والصيف نحو 5 ملايين كم".
وأردف: "عادة يتم تسجيل درجة الحرارة الكبرى قُبيل العصر، بينما درجة الحرارة الصغرى قُبيل الشروق "هذا في الغالب"".
وتابع: "باقٍ سبعة أيام على نهاية عام 2021م، النهار يأخذ حصته من الليل بمقدار 3 ثوان لمثل هذا اليوم، ونعيش في الربع الثاني من موسم الأمطار".