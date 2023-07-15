ثلاث دول عربية ضمن قائمة الـ20 لأقوى دول العالم في السلاح الجوي

وحلت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى بامتلاكها أكبر عدد من الطائرات العسكرية مقارنة بأي دولة في العالم في عام 2023، بعدد 13300 طائرة عسكرية بشكل عام، من بينها 1914 طائرة مقاتلة/ اعتراضية و5584 طائرة هليكوبتر، و983 طائرة هليكوبتر هجومية.