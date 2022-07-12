رابطة العالم الإسلامي تهنئ "القيادة" بنجاح موسم الحج

وأشار إلى أن الرابطة تلقت تنويه مفتي وعلماء العالم الإسلامي بالخدمات الجليلة المقدمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في سياق شرف خدمة حجاج بيت الله الحرام، مؤكدين تقديرهم الكامل للجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وما توفره من سبل الراحة والرعاية لحجاج بيت الله الحرام، ليؤدوا مناسكهم بأمن ويسر وسكينة.