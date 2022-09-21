"الفضاء" تعقد اجتماعات مع وكالات وشركات عالمية لتعزيز التعاون المشترك

عقد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء الدكتور محمد بن سعود التميمي، لقاءات مع عدد من مسؤولي الوكالات والشركات وقادة قطاع الفضاء؛ لمناقشة سبل التعاون الثنائي المشترك، وتعزيز التعاون في مجالات اقتصادات الفضاء وقطاعاته المستقبلية، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس.