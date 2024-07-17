للمرة الأولى منذ إطلاقها.. مدينة الملك سلمان الطبية تحصل على اعتماد "سباهي"

حصلت مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز الطبية، عضو تجمع المدينة المنورة الصحي، اليوم الأربعاء، على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي"، بنسبة 96.58%.
جاء ذلك بعد نجاح المدينة الطبية في تحقيق معايير الاعتماد المطلوبة واجتيازها التقييم الشامل للالتزام بالجودة والسلامة وتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية التي وضعها المركز.
وقال تجمع المدينة المنورة الصحي: إن المدينة الطبية حصلت للمرة الأولى، منذ صدور الموافقة السامية الكريمة على إطلاق مسمى "مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية" مطلع فبراير من العام 2021م، على الاعتماد، لثلاثة أعوام مقبلة.
وأضاف أن ذلك بعد اجتياز المدينة التقييمَ الشامل للالتزام بمعايير الجودة والسلامة التي وضعها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.
وعد ذلك دليلاً على تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في توفير الخدمات العلاجية المقدمة للمستفيدين، التي ستسهم وبفاعلية في تقديم خدمات عالية المستوى وفق المعايير الدولية، بما يعزِّز ثقة المرضى بجودة الخدمة المقدمة.