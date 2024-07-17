للمرة الأولى منذ إطلاقها.. مدينة الملك سلمان الطبية تحصل على اعتماد "سباهي"

وقال تجمع المدينة المنورة الصحي: إن المدينة الطبية حصلت للمرة الأولى، منذ صدور الموافقة السامية الكريمة على إطلاق مسمى "مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية" مطلع فبراير من العام 2021م، على الاعتماد، لثلاثة أعوام مقبلة.