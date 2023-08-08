خبراء: "الشراكات الاستراتيجية" ستُضاعف استثمارات المملكة 10 مرات بحلول 2030

توقع خبراء اقتصاديون أن تسهم الشراكات الاستراتيجية للمملكة مع عدد كبير من دول العالم، في تضاعُف الاستثمارات المحلية والأجنبية 10 مرات بحلول عام 2030، مؤكدين أن الخطوات الواسعة التي تسير عليها وزارة الاستثمار، وسعيها إلى الانفتاح الكبير على العالم، سيدفع السعودية للتحول إلى قوة إقليمية كبرى ومركز للابتكار والتقنية.
ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عبدالغني الصحفي، أن المملكة نفذت العديد من المبادرات في الآونة الأخيرة؛ بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث أسهمت الهيئة العامة للاستثمار في تسهيل الإجراءات للمستثمرين الأجانب وتوفير الحوافز لهم، مثل الإعفاءات الضريبية والوصول إلى الأراضي والمرافق، علاوة على أن إطلاق برنامج جودة الحياة كأحد برامج رؤية السعودية 2030، أسهم في تحسين مستوى المعيشة في المملكة، وجعلها وجهة جذابة للمواهب والمستثمرين الأجانب.
ولفت إلى أن شراكات المملكة الاستراتيجية، وجهود وزارة الاستثمار، ممثلة في الوزير المهندس خالد الفالح وفريق عمله الرائع، نجحت في جعل الاستثمارات الأجنبية جزءاً لا يتجزأ من رؤية المملكة للمستقبل، عبر إقامة تحالفات مع لاعبين عالميين وخلق بيئة صديقة للمستثمرين تمكّن السعودية من تنويع اقتصادها وخلق فرص العمل وتعزيز الابتكار، بما في ذلك تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7% من الناتج المحلي، وبفضل الله تم رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنوياً، وزيادة الاستثمار المحلي إلى 1.8 تريليون ريال سنوياً بحلول عام 2030.
وأشار إلى أن نقل أكثر من 50 شركة عالمية مقارّها الإقليمية والرئيسية إلى مدينة الرياض سيُضاعف هذه الأرقام 10 أضعاف خلال السنوات القادمة حسب رؤية 2030.
وأوضح أن رؤية السعودية 2030 التي تعد خارطة طريق شاملة لمستقبل المملكة، تهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية ومركز للابتكار والتكنولوجيا، ولتحقيق ذلك أقامت المملكة شراكات استراتيجية مع دول مثل الولايات المتحدة والصين واليابان وتركيا وكوريا والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وبدوره، شدد المستشار القانوني والاقتصادي هاني الجفري على أن المملكة حريصة على تحقيق تنمية مستدامة في تنويع مصادر الدخل الوطني واستقطاب كبريات الشركات العالمية، مشيراً إلى أن الشراكات الاستراتيجية بمثابة حجر الأساس للتنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة في المملكة، من خلال توحيد الجهود مع الدول والمنظمات ذات التفكير المماثل يمكن للمملكة الاستفادة من خبراتهم وتقنياتهم ورؤوس أموالهم لتعزيز ميزتها التنافسية، وتمكن هذه الشراكات المملكة من الوصول إلى أسواق جديدة، وتوسيع قاعدة صادراتها، وتعزيز تبادل المعرفة، مما يؤدي في النهاية إلى النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل لمواطنيها.
شركات عالمية
من جهته، توقع المطور العقاري عبدالله البلوي أن تشهد السنوات القليلة المقبلة طفرة كبيرة على مستوى الاستثمارات الأجنبية، بعد أن جذبت العاصمة السعودية كبرى الشركات العالمية وباتت مركزاً محورياً لنشاطها في المنطقة، وقال: إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في عام 2021 أسهم في تحول كبير، ودفع بقوة نحو تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة بمضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية 10 مرات على الأقل خلال السنوات السبع المقبلة، حيث تعمل الاستراتيجية على رفع القيمة التراكمية للاستثمارات بأكثر من 12 تريليون ريال بحلول 2030، مما سيرفع المملكة إلى المرتبة 15 كأكبر اقتصاد في العالم بناتج محلي إجمالي عند 6.4 تريليون ريال، وكذلك تحقيق تدفقات نقدية استثمارية مباشرة بقيمة 388 مليار ريال لتسهم بأكثر من 5% من الاقتصاد.
وعن الفوائد الكبيرة التي ستعود على المملكة من الشركات الاستراتيجية، قال: "تساعد الاستثمارات الأجنبية في تنويع الاقتصاد وتقليل اعتماده على عائدات النفط، ومن خلال جذب الاستثمارات في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والسياحة والتصنيع يمكن للمملكة أن تخلق فرص عمل لسكانها المتزايدين وتقلل التفاوت في الدخل، إضافة إلى ذلك فإن الشراكة مع رواد عالميين في التكنولوجيا والابتكار تمكن المملكة من تسريع تحولها الرقمي، وتعزيز بنيتها التحتية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمواطنيها".
وأشار إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية يفتح آفاقاً جديدة للاقتصاد السعودي في ظل ما تتمتع به للمملكة من بيئة خصبة للمستثمرين الأجانب وبنية تحتية قوية وفرص واعدة متنوعة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.