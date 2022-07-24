"متعبة" تنتزع الأفضل والأمطار تلطّف سباقات الهجن.. في اليوم الثاني

وانتزعت البكرة "متعبة" لمالكها فلاح جلوي العجمي، أفضل توقيت بحصولها على المركز الأول في الشوط المسائي الأول على مسافة 2 كم، بتوقيت 2:54.948، وتوالت بقية النتائج في الأشواط الثلاثة عشر الأخرى على النحو التالي، حيث فاز "صايب" لسليمان سلامة الجهني، بالمركز الأول في الشوط الثاني، ثم "أسطورة" لسعد محمد المري، بالمركز الأول في الشوط الثالث، وحلّ "هملول" لسليمان سلامة الجهني في المركز الأول بالشوط الرابع.

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