"متعبة" تنتزع الأفضل والأمطار تلطّف سباقات الهجن.. في اليوم الثاني

طّفت الأمطار الخفيفة التي هطلت على العرفاء اليوم، سباقات الفترة المسائية لفئة المفاريد بمهرجان ولي العهد 2022، مما انعكس على سرعة أداء المطايا وتكتيكات الملاّك.
وانتزعت البكرة "متعبة" لمالكها فلاح جلوي العجمي، أفضل توقيت بحصولها على المركز الأول في الشوط المسائي الأول على مسافة 2 كم، بتوقيت 2:54.948، وتوالت بقية النتائج في الأشواط الثلاثة عشر الأخرى على النحو التالي، حيث فاز "صايب" لسليمان سلامة الجهني، بالمركز الأول في الشوط الثاني، ثم "أسطورة" لسعد محمد المري، بالمركز الأول في الشوط الثالث، وحلّ "هملول" لسليمان سلامة الجهني في المركز الأول بالشوط الرابع.
ثم فازت "شواهين" لصالح علي الكربي، بقصب السبق في الشوط الخامس، لتكتسح “الطايف” لصالح بنية البلوي نتائج الشوط السادس، ثم "الناوية" لعلي صالح آل رزق بالشوط السابع، وحقق "شاهين" لمثقال سعد الدوسري المركز الأول في الشوط الثامن، ثم "أصل" لنايف سعود البلوي، بالمركز الأول في الشوط التاسع, وانتزع "الفهد" لعايض مترك الدوسري المركز الأول في الشوط العاشر.
ثم فاز "وصال" لسالم عبدالله البخيت أوّلاً في الشوط الحادي عشر، ثم "الحنيش" لعبدالرحمن محمد الفهادي بالمركز الأول في الشوط الثاني عشر، لتفوز "هقوة " لعبدالعزيز معلاء السهلي بالمركز الأول في الشوط الثالث عشر، وأخيراً "ذحاح" لنواف سلمان العتيبي في المركز الأول في الشوط الرابع عشر.