"آل عاتي" لـ"سبق": مواقف الرياض ثابتة.. حلٌّ دبلوماسي وتأكيدٌ على تأمين حرية الملاحة

وتعرّضت عدة سفن في البحر الأحمر لهجماتٍ من قِبل جماعة الحوثي، وكانت الهجمات التي وقعت في البحر الأحمر، قد أجبرت شركات الملاحة الدولية على تغيير مسار الشحنات التي تمر عادة عبر باب المندب مروراً بقناة السويس، لتدور حول رأس الرجاء الصالح؛ ما زاد من الوقت والتكاليف.