تنطلق تباعًا وتبرزها "إنفاذ".. 11 مزادًا علنيًّا على 136 عقارًا بمناطق المملكة

وتبدأ المزادات بـ25 عقارًا في منطقة الرياض في مزادات روشان وسهم الجنوب والعز الإلكترونية، ثم 36 عقارًا بمدينة جدة في مزاد نسائم جدة وواجهة المطار الإلكترونية، ثم 24 عقارًا بمدينة الدمام في مزاد الشاطئ الشرقي وأيقونة الشرقية، ثم مزاد درر الشمال الإلكتروني الذي يستعرض 25 عقارًا في كل من تبوك وحائل والجوف، ثم مزاد ركائز المدينة الإلكتروني الذي يعرض 6 عقارات بالمدينة المنورة، وأخيرًا مزاد زهرة الجنوب وكنوز الإلكتروني الذي يقام على 7 عقارات في كل من أبها وصبيا وخميس مشيط.