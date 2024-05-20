"المسند": لهذه الأسباب يفضّل الطيارون الطيران في الشتاء أكثر من الصيف

وأردف: من الأسباب كذلك قلة المطبات الهوائية خاصةً إذا لم تكن هناك سحب أو حالة مطرية في فصل الشتاء، وكذلك المناظر الشتوية أفضل من الصيفية، إضافة إلى الاستفادة من التيار النفاث في طبقات الجو العليا؛ عندما تُحلّق الطائرة من الغرب إلى الشرق، يمتطي الطيار التيار لزيادة سرعة الطائرة بشكل أكبر، وهذا ينطبق بشكل خاص في العروض الشمالية العليا.