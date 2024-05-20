"المسند": لهذه الأسباب يفضّل الطيارون الطيران في الشتاء أكثر من الصيف

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند: إنه عادة ما يفضّل الطيارون الطيران في الشتاء أكثر من الصيف.
وأضاف أن ذلك يرجع إلى أسباب؛ منها كثافة الهواء في الأجواء الباردة أعلى من الأجواء الحارة، وهذا يمنح الطائرة مزيدًا من قوة الدفع، وزيادة في قدرة الهواء على الرفع.
وأردف: من الأسباب كذلك قلة المطبات الهوائية خاصةً إذا لم تكن هناك سحب أو حالة مطرية في فصل الشتاء، وكذلك المناظر الشتوية أفضل من الصيفية، إضافة إلى الاستفادة من التيار النفاث في طبقات الجو العليا؛ عندما تُحلّق الطائرة من الغرب إلى الشرق، يمتطي الطيار التيار لزيادة سرعة الطائرة بشكل أكبر، وهذا ينطبق بشكل خاص في العروض الشمالية العليا.
وأشار "المسند" إلى أن الأسباب تتضمن كون مدى الرؤية أفضل في الأجواء الباردة؛ بسبب المرتفعات الجوية، فضلًا عن قلة الحركة الجوية في الأجواء والمطارات؛ بسبب انشغال الناس في أعمالهم ومدارسهم.