"جامعة كاوست" تعقد شراكات في الصين لتسريع تبادُل المعرفة والتقنية

وتُعد اتفاقيات شينزين مثالاً آخر على تطور العلاقات بين المؤسسات العلمية السعودية والصينية، واستكمالاً للجهود والشراكات السابقة بين كاوست والجهات الصينية التي انعكست في زيادة عدد الطلبة الصينيين في كاوست، الذين يشكلون ما يقرب من 20 في المئة من مجموع طلبة الجامعة، إضافة إلى أن 34 في المئة من باحثي ما بعد الدكتوراه و9 في المئة من أعضاء هيئة التدريس المتميزين في الجامعة من الصين. كما يعتبر فرع خريجي كاوست في الصين الأكبر والأكثر تفاعلا ًبين الفروع جميعها.